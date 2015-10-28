Глава НАБУ ожидает помощи НАТО с экипировкой и обучением антикоррупционного спецназа

Об этом он сообщил журналистам в среду в Брюсселе по завершению заседания совместной рабочей группы Украина-НАТО, в котором глава НАБУ принял участие, передает корреспондент УНИАН.

Сытник напомнил, что в Бюро будет сформирован "антикоррупционный спецназ, официальное название которого - Управление специальных операций, в состав этого Управления входит 70 человек". "Задача Управления - обеспечить задержание подозреваемых, охрану участников производства, охрану работников Бюро в тех случаях, когда это будет нужно. Мы этот спецназ хотим сформировать как элитное подразделение, который справится со всеми вызовами, которые есть в нашем государстве. Если вспомнить Мукачевские события, то вы поймете, о чем я говорю", - объяснил он функции этого подразделения.

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По словам Сытника, сейчас Минобороны Украины помогает в части предоставления оружия, полигонной формы". "Но что касается экипировки именно спецназа, то, к сожалению, у Минобороны нет возможности нам это предоставить. И мы с такой просьбой обратились к НАТО. Я надеюсь, что этот вопрос будет положительно решен, и нам с этим помогут. Мы говорим о шлемах, бронежилетах для спецназа, летней, зимней форме, берцах и прочем оборудовании, которое будет способствовать нам выполнять наши функции. Реакция была положительной и я думаю, что нам помогут", - пояснил председатель НАБУ.

Кроме того, после того, как это подразделение будет полностью сформировано (персонал отобран уже на 60%), оно "будет подключено к системе обучения, которую предлагает альянс", добавил Сытник.

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Также страны НАТО будут обмениваться с Украиной информацией в сфере борьбы с коррупцией в Вооруженных силах Украины.

"На следующий год оборонный бюджет государства составляет 900 млрд. гривен. Если посмотреть на подследственность Национального антикоррупционного бюро, то ему подследственны преступления, в том числе, хищения средств государственного бюджета со стороны чиновников ВСУ. Поэтому обмен информацией по поводу возможных коррупционных действий между странами альянса, представителей НАТО в Украине является очень важным", - пояснил Сытник.

Ранее УНИАН сообщал, что председатель Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник обеспокоен ситуацией, которая сложилась с созданием антикоррупционной прокуратуры, и считает, что существующий состав конкурсной комиссии может обеспечить прозрачный и открытый конкурс на должность антикоррупционного прокурора.