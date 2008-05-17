Ющенко подписал закон, который урезает полномочия Тимошенко
18:26, 17 мая 2008Политика
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Текст размещен на официальном сайте
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал принятый Верховной Радой Закон Украины № 279-VІ “О Кабинете Министров Украины”.
Текст закона, который глава государства подписал 16 мая 2008 г., размещен на официальном сайте Президента Украины.
Как сообщал УНИАН, 16 мая Верховная Рада Украины приняла в целом закон о Кабинете министров. Соответствующий законопроект поддержали 245 народных депутатов из 444, зарегистрированных в сессионном зале.
Закон в соответствии с Конституцией Украины определяет организацию, полномочие и порядок деятельности Кабинета Министров Украины.
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