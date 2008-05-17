Ющенко подписал закон, который урезает полномочия Тимошенко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал принятый Верховной Радой Закон Украины № 279-VІ “О Кабинете Министров Украины”.

Текст закона, который глава государства подписал 16 мая 2008 г., размещен на официальном сайте Президента Украины.

Как сообщал УНИАН, 16 мая Верховная Рада Украины приняла в целом закон о Кабинете министров. Соответствующий законопроект поддержали 245 народных депутатов из 444, зарегистрированных в сессионном зале.

Закон в соответствии с Конституцией Украины определяет организацию, полномочие и порядок деятельности Кабинета Министров Украины.