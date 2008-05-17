Грузия предостерегает: после нее Россия может взяться за Украину

Грузия ждет от Украины «братской взаимопомощи и поддержки на политическом уровне».

Об этом в интервью «Зеркалу недели» от 17 мая заявил председатель комитета по международным делам парламента Грузии Константин ГАБАШВИЛИ, комментируя ситуацию вокруг грузино-абхазского конфликта.

Комментируя действия России, которая увеличила свое военное присутствие в зоне конфликта, политик отметил: «Это еще и определенный тест, призванный показать, выйдет ли в России такая провокационная политика по отношению к стране, которая собирается стать членом НАТО».

«И если получится с Грузией, то, думаю, россияне начнут такие же опасные шаги и в отношении Украины», - предостерег он.

От американских и европейских союзников, по словам К.ГАБАШВИЛИ, Грузия ждет одного: «Мы бы хотели, чтобы они призвали Россию отказаться от эскалации напряженности в регионе. Ведь эта политика не совместима с тем, чтобы РФ была миротворцем в конфликте. А Москва, кстати, уже давно потеряла моральное право быть миротворцем».