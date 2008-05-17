Симоненко по секрету: есть «реальная надежда»

Народный депутат Украины, лидер фракции коммунистов в Верховной Раде Петр СИМОНЕНКО заявляет, что сегодня уже есть "реальная надежда", что в стране примут новую Конституцию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в Донецке.

"И реальная надежда есть, и есть проект", – сказал П.СИМОНЕНКО.

"Проект новой Конституции подготовлен, я могу вам сказать по секрету, что проект этот есть", - добавил он.

При этом лидер КПУ отметил, что для принятия новой Конституции необходимы совместные усилия представителей «крупного капитала».

"Если нам удастся, так как мы это все делаем сегодня, объединить интересы крупного бизнеса, крупного капитала для принятия этой Конституции, это будет очень серьезный шаг вперед", – сказал П.СИМОНЕНКО.

По его словам, это будет "серьезный шаг к тому, чтобы мы, в конце концов, начали говорить реально о демократии и реализации понятия демократии".

"Но сейчас снова проблема – то «регионалы» задерживают, то у «бютовцев» там проблема. И вот они спекулируют, играют», - посетовал народный депутат.

В то же время, П. СИМОНЕНКО уточнил, что он имеет в виду, когда говорит о национальном капитале. "Я коммунист, я понимаю, о чем я говорю: я говорю о рабочих местах граждан Украины. Национальный капитал – это наши имущественные комплексы", – сказал он.

Говоря о возможных сроках голосования за новую Конституции, П.СИМОНЕНКО высказался за скорейшее ее принятие, назвав при этом и конкретную дату: "До 30 сентября надо принять новую Конституцию", – сказал он.

"Иначе тогда начнутся очередные катаклизмы", - пояснил лидер КПУ.