Червоненко о решении Ющенко: для меня это страшная новость

Глава Национального агентства Украины по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу Евгений ЧЕРВОНЕНКО удивлен прозвучавшей вчера позицией Совета национальной безопасности и обороны по аэропортам и считает ее причиной политические договоренности.

Об этом он заявил в комментарии УНИАН.

«Я не видел этого решения, для меня это страшная новость, я вижу в этом лишь какую-то политическую договоренность», - подчеркнул Е.ЧЕРВОНЕНКО.

Е.ЧЕРВОНЕНКО считает, что средства из государственного бюджета разумнее тратить не на содержание взлетных полос, которые можно отдать в частную собственность, а на ремонт дорог.

Как сообщал УНИАН, вчера, 16 мая, министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ после заседания Совета нацбезопасности и обороны заявил, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на заседании СНБО поддержал позицию Минтранссвязи и Кабинета министров Украины относительно сохранения аэропортов в госсобственности.

«Президент поддержал позицию, что аэродромы будут в государственной собственности. То есть - это взлетные полосы, земля и вся система безопасности», - сказал И.ВИНСКИЙ.

«Передача аэропортов в государственную собственность позволит обеспечить безопасность полетов, в частности к Евро-2012», - отметил он.

В свою очередь, секретарь СНБО Раиса БОГАТЫРЕВА сообщила, что на заседании Совета фактически было поддержано постановление правительства о концепции развития аэропортов и одобрен вариант передачи их в госсобственность.

«Средства навигационного обеспечения и взлетно-посадочные полосы… Эти моменты остаются в государственной собственности. Все, что касается другого наполнения жизнедеятельности аэропортов, это, согласно государственной концепции, будет решаться совместно с органами местного самоуправления».

Она также сообщила, что в дальнейшем будет разработан документ, «и еще раз пересмотрено, в отношении каких аэропортов будут приниматься такие решения».

«Сегодня все поддержали такой подход, и можно смело сказать, что органы местного самоуправления могут быть успокоены тем, что никакого изъятия, тем более силового, полностью аэропортов, которые являются их коммунальной собственностью, происходить не будет», - сказала Р.БОГАТЫРЕВА.

Напомним, Министерство транспорта и связи Украины планирует вернуть из коммунальной в государственную собственность 24 аэропорта. Эти планы предусмотрены в разрабатываемой концепцией развития аэропортов.

В частности, в госсобственность планируется вернуть аэропорты: Донецк, Жуляны (г. Киев), Одесса, Симферополь, Харьков, Винница (г. Гавришевка), Ивано-Франковск, Кировоград, Николаев, Луганск, Полтава, Ривне, Сумы, Тернополь, Ужгород, Херсон, Хмельницкий, Черновцы, Черкассы, Измаил, Мариуполь, Керчь, Кривой Рог, Северодонецк.

Кроме того, концепцией предусмотрена необходимость сохранить в госсобственности аэропорт «Борисполь» (г. Киев), Бердянск, Днепропетровск и Львов.

5 марта правительство утвердило концепцию Государственной целевой программы развития аэропортов Украины до 2020 года.