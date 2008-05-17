Лазаренко мечтает о возобновлении президентской формы правления

Председатель партии “Громада” Павел ЛАЗАРЕНКО отмечает важность возобновления в Украине президентской формы правления.

Как сообщили УНИАН в управлении информационного обеспечения партии, об этом он сообщил по телефону обращаясь к делегатам ІХ съезда “Громады”.

“В условиях политической вакханалии, происходящей сегодня в Украине, лишь президентская вертикаль может быть той объединяющей силой, которая не позволит политикам и дальше делить Украину по Днепру и может гарантировать стабильность и экономическое развитие”, - сказал П.ЛАЗАРЕНКО.

Он также отметил, что «Громада» вместе с другими силами не должны допустить изменений избирательной системы, которые бы привели к увеличению проходного барьера, поскольку это может привести к формированию двухпартийной системы, а, как следствие, и к свертыванию демократии.

Он также подчеркнул, что выборы в парламент и местные органы власти должны происходить на пропорциональной основе, но по открытым спискам.

Съезд рассмотрел итоги отчетно-избирательной кампании в первичных, территориальных партийных организациях и утвердил изменения к Программе политической партии “Громада”.

Утвержден текст Декларации об участии партии “Громада” в выборах всех уровней.

Председателем партии ВО “Громада” единогласно избран П.ЛАЗАРЕНКО.

На съезд были избраны более 200 делегатов из всех регионов Украины.