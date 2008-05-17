В Украине будет создана морская администрация

На заседании Совета национальной безопасности и обороны принято решение о создании при Министерстве транспорта и связи Украины морской администрации и правительственного комитета по морской деятельности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила секретарь СНБО Раиса БОГАТЫРЕВА сегодня на брифинге после заседания Совета.

Она подчеркнула, что предложение о создании таких структур были единогласно одобрены на заседании СНБО и в ближайшее время планируется издание соответствующих указов Президента.

Также на заседании Совета нацбезопасности подчеркивалась необходимость улучшения подготовки специалистов кораблестроительной сферы, «чтобы те территории, на которых нет портов сегодня, но они расположены на побережье Черного и Азовского морей, чтобы они могли иметь возможности развития портовой инфраструктуры».