Политолог: никаких шансов на президентских выборах у Ющенко нет

Директор центра политического анализа и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ считает, что сегодня Президент является основным модератором кризиса власти.

Об этом он сказал на пресс-конференции в пятницу.

“Считаю, что корень сегодняшней ситуации в том, что президент является основным модератором кризиса. Он не готов ни к каким компромиссам по принципиальным вопросам, он желает вмешиваться в экономическую политику, не беря на себя никакой ответственности”, - сказал политолог.

По мнению М.ПОГРЕБИНСКОГО, действия президента продиктованы «совсем не заботой о проблемах населения». Он считает, что В.ЮЩЕНКО хочет создать проблемы для правительства, поскольку рассматривает премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО как человека, который хочет отобрать у него власть. М.ПОГРЕБИНСКИЙ считает, что на следующих президентских выборах у Ю.ТИМОШЕНКО больше шансов, чем у В.ЮЩЕНКО, и поэтому Президент заинтересован создать премьер-министру максимум проблем, чтобы опустить ее рейтинги и иметь больше шансов. «Убежден, что это абсолютно бессмысленная линия, поскольку никаких шансов у ЮЩЕНКО на следующих президентских выборах нет»,- сказал политолог.

Он также отметил, что попытки В.ЮЩЕНКО усилить полномочия президента приведут к усилению полномочий следующего Президента. «Логики никакой нет, тем более, что следующий президент точно не будет человеком с такими взглядами как ЮЩЕНКО. Реализовывать эту политику он точно не будет, зачем тогда работать для того, чтобы усилить полномочия этого следующего президента. Это полный абсурд», - добавил он.

М.ПОГРЕБИНСКИЙ также отметил, что на сегодня в Украине существует кризис власти.

“Этот кризис включает и кризис государственных институций, и конституционный кризис, и парламентский кризис, и начинаются проблемы в экономике”, - сказал он.

По его мнению, основная причина кризиса была заложена в 2004 году, когда были приняты изменения в Конституцию. По его словам, изменения о переходе к парламентско-президентской системе поддержал и В.ЮЩЕНКО, однако после его прихода к власти стало понятно, что он не намерен мириться с ограниченными президентскими полномочиями.