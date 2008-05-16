Ющенко поручил Тимошенко вернуть Семенюк обратно

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на сегодняшнем заседании Совета национальной безопасности и обороны поручил премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО вернуть статус-кво в ситуации с руководством Фонда госимущества Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила секретарь Совета нацбезопасности Раиса БОГАТЫРЕВА сегодня на брифинге после заседания СНБО.

По просьбе УНИАН Р.БОГАТЫРЕВА уточнила, что Президент поручил премьер-министру «выполнять законы Украины и вернуть статус-кво (в ситуации с руководством ФГИУ - УНИАН), а прокуратура выучит, кто из должностных лиц перешел границы законодательства Украины.