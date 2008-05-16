БЛЧ предупреждает: на встречи с Черновецким приглашают провокаторы

Председатель фракции Блока Леонида Черновецкого в Киевсовете Денис КОМАРНИЦКИЙ заявляет, что уже несколько дней ведется провокационный обзвон киевлян.

Жителей города приглашают на встречу с мэром столицы Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ по несуществующим адресам.

Как передает корреспондент УНИАН, в этой связи руководитель фракции Блока Черновецкого предупредил: «В каждом подобном случае необходимо тщательно проверить информацию. Наши оппоненты пытаются цинично играть на той поддержкой и доверии, которым пользуется Леонид Михайлович у киевлян».

«Дело в том, что встречи лидером нашего блока действительно проводятся по определенному графику. Но, к сожалению, все желающие на них попасть не смогут, поскольку в Киеве просто нет залов такого размера, которые могли бы вместить всех наших сторонников и единомышленников», - подчеркнул Д.КОМАРНИЦКИЙ.

Он призвал киевлян обращаться в общественные приемные Блока Черновецкого или к уполномоченным блока, отвечающим за конкретные дома: «Организацией встреч с нашим лидером занимаются уполномоченные нашего блока по домам. Поэтому если Вам позвонят и пригласят на такую встречу, обязательно обратитесь в нашу общественную приемную или к своему уполномоченному, чтобы не попасть на удочку провокаторам».