В ЦИК назвали ответственных за принятие решения о назначении даты выборов в Мариуполе и Красноармейске
Cитуацию с последствиями срыва местных выборов в Мариуполе и Красноармейске должна урегулировать Верховная Рада путем принятия специального закона относительно даты этих выборов.
Об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии Украины Михаил Охендовский.
Он отметил, что юридического механизма для выхода из ситуации, которая сложилась в Мариуполе и Красноармейске, по действующему закону о местных выборах, не существует.
"Там нет оснований признавать выборы не состоявшимися. Там нет оснований сейчас принимать любое решение территориальных избирательных комиссий, поскольку в результате действий членов этих комиссий голосование не состоялось. Не было составлено никаких протоколов участковых избирательных комиссий о подсчете голосов и, соответственно, не будут составлены протоколы об итогах голосования в городе Мариуполе и в городе Красноармейске. И, соответственно, нет оснований составлять протоколы о результатах голосования", - сказал Охендовский.
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В связи с этим он заявил, что "решение этого вопроса сейчас находится в исключительной компетенции Верховной Рады Украины. Поскольку только законами Украины регулируется порядок проведения выборов в нашем государстве".
Таким образом Охендовский пояснил, что для решения вопроса с проведением местных выборов в Мариуполе и Красноармейске необходимо принять отдельный «специальный закон».
По его словам, ни в коем случае нельзя говорить о внесении изменений в действующий закон "О местных выборах", потому что это создаст основания для возникновения на следующих местных выборах подобных ситуаций.
Председатель ЦИК также подчеркнул, что нельзя говорить о назначении повторных выборов, поскольку эти выборы не закончились так, как они должны заканчиваться в соответствии с законом. По его словам, можно вести речь лишь о том, чтобы назначить другой день голосования на очередных выборах в этих городах.
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Как сообщал УНИАН, 25 октября не состоялось голосование на местных выборах в Мариуполе и Красноармейске Донецкой области, а также в Сватово Луганской области.
В частности, Мариупольский избирком отказался принимать избирательные бюллетени, напечатанные в типографии газеты "Приазовский рабочий". Такое решение было принято из-за обнаружения разорванных бюллетеней, а также ошибок в них.
В то же время председатель ЦИК Охендовский заявил о системном противозаконном бездействии отдельных членов Мариупольской городской и Красноармейской городской избирательных комиссий, которые отказались передать избирательные бюллетени 213 участковым избирательным комиссиям в Мариуполе и 37 УИК - в Красноармейске.
Первый заместитель председателя фракции «БПП» Игорь Кононенко заявил, что Верховная Рада в начале ноября примет закон, который позволит провести выборы в Мариуполе и других городах 15 ноября.
Однако ни вчера, ни сегодня Совет коалиции не смог договориться относительно выборов в Мариуполе и Красноармейске.