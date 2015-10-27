В ЦИК назвали ответственных за принятие решения о назначении даты выборов в Мариуполе и Красноармейске

Об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии Украины Михаил Охендовский.

Он отметил, что юридического механизма для выхода из ситуации, которая сложилась в Мариуполе и Красноармейске, по действующему закону о местных выборах, не существует.

"Там нет оснований признавать выборы не состоявшимися. Там нет оснований сейчас принимать любое решение территориальных избирательных комиссий, поскольку в результате действий членов этих комиссий голосование не состоялось. Не было составлено никаких протоколов участковых избирательных комиссий о подсчете голосов и, соответственно, не будут составлены протоколы об итогах голосования в городе Мариуполе и в городе Красноармейске. И, соответственно, нет оснований составлять протоколы о результатах голосования", - сказал Охендовский.

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В связи с этим он заявил, что "решение этого вопроса сейчас находится в исключительной компетенции Верховной Рады Украины. Поскольку только законами Украины регулируется порядок проведения выборов в нашем государстве".

Таким образом Охендовский пояснил, что для решения вопроса с проведением местных выборов в Мариуполе и Красноармейске необходимо принять отдельный «специальный закон».

По его словам, ни в коем случае нельзя говорить о внесении изменений в действующий закон "О местных выборах", потому что это создаст основания для возникновения на следующих местных выборах подобных ситуаций.

Председатель ЦИК также подчеркнул, что нельзя говорить о назначении повторных выборов, поскольку эти выборы не закончились так, как они должны заканчиваться в соответствии с законом. По его словам, можно вести речь лишь о том, чтобы назначить другой день голосования на очередных выборах в этих городах.

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Как сообщал УНИАН, 25 октября не состоялось голосование на местных выборах в Мариуполе и Красноармейске Донецкой области, а также в Сватово Луганской области.

В частности, Мариупольский избирком отказался принимать избирательные бюллетени, напечатанные в типографии газеты "Приазовский рабочий". Такое решение было принято из-за обнаружения разорванных бюллетеней, а также ошибок в них.

В то же время председатель ЦИК Охендовский заявил о системном противозаконном бездействии отдельных членов Мариупольской городской и Красноармейской городской избирательных комиссий, которые отказались передать избирательные бюллетени 213 участковым избирательным комиссиям в Мариуполе и 37 УИК - в Красноармейске.

Первый заместитель председателя фракции «БПП» Игорь Кононенко заявил, что Верховная Рада в начале ноября примет закон, который позволит провести выборы в Мариуполе и других городах 15 ноября.

Однако ни вчера, ни сегодня Совет коалиции не смог договориться относительно выборов в Мариуполе и Красноармейске.