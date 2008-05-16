Ющенко поручил ГПУ обеспечить доступ Семенюк к деньгам Фонда госимущества

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на сегодняшнем заседании Совета национальной безопасности и обороны поручил Генеральной прокуратуре обеспечить разблокирование счетов Фонда госимущества Украины до 9.00 19 мая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила секретарь СНБО Раиса БОГАТЫРЕВА на брифинге после заседания Совета нацбезопасности.

По ее словам, вопрос о блокировании счетов Фонда на сегодняшнем заседании СНБО был рассмотрен в экстренном порядке, и Президент поручил «генеральному прокурору Украины, чтобы до 9 утра в понедельник было возобновлено финансирование» ФГИУ.

Она также сообщила, что Генпрокуратуре поручено разобраться, кто из государственных служащих допустил нарушения при блокировании счетов Фонда госимущества «для оперативного рассмотрения на заседании СНБО».

Как сообщал УНИАН, глава ФГИ Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО после заседания СНБО сообщила, что Президент поручил Госказначейству разблокировать счета Фонда госимущества.