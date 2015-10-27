Милиция начала расследовать срыв выборов в Мариуполе

Об этом говорится в сообщении ГУМВД в Донецкой области.

Как отмечается, 25 октября из-за отсутствия бюллетеней для голосования не смогли начать свою работу 205 избирательных участков Мариуполя, из-за чего жители города были лишены права принять участие в местных выборах.

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Данный факт следственным управлением ГУМВД в Донецкой области внесен в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по ч. 3 ст. 157 Уголовного кодекса (препятствование осуществлению избирательного права). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 3 лет.

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"В рамках открытого уголовного производства правоохранителями будет проведено полное, всестороннее расследование данных событий, выяснены все факторы, которые повлияли на избирательный процесс в г. Мариуполе, в том числе проверена деятельность Мариупольской городской избирательной комиссии и предоставлена правовая оценка всем установленным фактам", - заявил начальник областной милиции Вячеслав Аброськин.

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Как сообщал УНИАН, Мариупольская ТИК отказалась принимать избирательные бюллетени, напечатанные в типографии газеты "Приазовский рабочий". Такое решение было принято из-за выявленных разорванных бюллетеней, а также ошибок в них.

В связи с этим Мариупольский теризбирком обратился к ЦИК с требованием перенести дату выборов.