Ни Ющенко, ни Тимошенко в 2010-м президентом не стать?

Народный депутат, лидер Украинской народной партии Юрий КОСТЕНКО не исключает, что ни нынешний Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, ни премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО на президентских выборах 2010 года не одержат победу.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УНП.

По его словам, “при таком противостоянии ни ЮЩЕНКО, ни ТИМОШЕНКО в 2010 году Президентом не станут». При этом он предположил, что “победу одержит третья, антиукраинская сила”.

Ю.КОСТЕНКО подчеркнул, что сегодня для принятия государственнических решений сложилась уникальная ситуация, «когда в ВР существует демократическое большинство, а Президент и премьер стоят на одинаковых позициях».

«Откровенно говоря, я ожидал, что демократические силы примут все законы, которые не могли принять с 1991 года, начиная с законов украинской справедливости – ОУН-УПА, украинской истории, заканчивая социальными, – возвращение сбережений украинским гражданам и тому подобное», – подчеркнул политик. При этом он заметил: «Если не будет изменений в сторону улучшения жизни в 2010 году, кто бы что ни говорил, ни объяснял, избиратель будет голосовать за третью силу».