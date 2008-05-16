Рада провалила бютовский закон, Яценюк не понял за что голосовал

Верховная Рада Украины не поддержала проект Закона «Об установлении на 2008 год тарифной квоты на ввоз в Украину некоторых видов мяса».

Как передает корреспондент УНИАН, за этот законопроект проголосовало только 225 народных депутатов из 444, зарегистрированных в зале.

Также ВР не поддержала предложение вернуться к голосованию по данному законопроекту.

Как известно, этот законопроект назывался как один из антиинфляционных.

Данным законопроектом предусматривалось разрешить в 2008 году завезти в Украину с нулевой ставкой пошлины туши и полутуши крупного рогатого скота, свинины, а также мясо птицы и фарш. Предусматривалось завезти 250 тыс. тонн.

Во время представления данного законопроекта народный депутат Украины Евгений СИГАЛ (фракция БЮТ) отметил, что в нашем государстве люди стали получать больше денег, что позволяет им покупать большее количество продуктов, и, в первую очередь, мясо.

«Люди, которые, извиняюсь, не доедали годами, которые не могли за последние два года наесться, сегодня имеют реальную возможность что-то приобрести, купить», - отметил он.

После нерезультативного голосования за данный законопроект председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК отметил, что в законопроекте предусматривалось в случае принятия его в качестве закона, что он будет действовать «до момента вступления в ВТО».

Как известно, Украина сегодня стала полноправным членом ВТО.

«Таким образом, мне не понятно, что мы принимали», - сказал А.ЯЦЕНЮК.