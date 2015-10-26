Кандидат в мэры от УКРОПа победил на выборах в Желтых Водах – параллельный подсчет

Его отрыв от ближайшего конкурента Владимира Канищева (32%) составил 3 тысячи 655 голосов, сообщили в штабе Днепропетровской областной организации УКРОПа, которая провела параллельный подсчет голосов.

Кроме того, в трех городах Днепропетровщины кандидаты от УКРОПа выходят во второй тур выборов мэров, сообщил народный депутат, член межфракционного объединения «Укроп» Александр Дубинин на своей странице в Facebook.

«УКРОП в Днепропетровской области продолжает удивлять Банковую. По Днепропетровску на выборах мэра лидирует Филатов. В Желтых Водах побеждает наш Владимир Абрамов. В Днепродзержинске Евгений Найда, герой-атошник, по предварительной информации, выходит во второй тур. В Павлограде Евгений Терехов, также герой АТО, занимает второе место. Все потуги власти скомпрометировать партию УКРОП в Днепропетровске провалились. Днепр – это Украина. Днепр – это УКРОП», – написал Дубинин.

Владимир Абрамов отметил, что рад быть частью команды УКРОПа. «Команда УКРОПа – великая сила! Мы победили вместе. И если УКРОП пройдет во все органы власти, то нам всем вместе удастся переломить ситуацию. Будем работать 24 часа в сутки», – сказал Абрамов.

По словам Абрамова, юриста по специальности, его первоочередными шагами на посту мэра города станет реформа жилищно-коммунального хозяйства. Кроме того, вместе с УКРОПом он намерен добиваться реформирования исполнительной власти, чтобы она «развернулась лицом к людям», а также рационального использования средств городского бюджета.