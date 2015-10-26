Переселенцы должны голосовать по месту жительства после создания безопасных условий - наблюдатели ЕП
Внутренне перемещенные лица из Донецкой и Луганской областей должны голосовать на своих привычных местах жительства, для чего надо создать безопасные условия.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал глава делегации наблюдателей от Европейского парламента Андрей Пленкович, представляя предварительные выводы по результатам местных выборов в Украине.
Он обратил внимание, что Украина не единственная страна, где сложилась такая ситуация. "Надо обеспечить безопасные условия возвращения этим лицам и проведение новых выборов в этих регионах, и очевидно, что перемещенные лица должны голосовать там, где они обычно живут. Это главная цель", - подчеркнул Пленкович.
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В то же время глава миссии Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ/ОБСЕ Тана де Зулуета сказала, что, по ее мнению, возможно было найти решение для голосования переселенцев. "Этот вопрос остается, и он, на наш взгляд, должен решаться украинскими гражданами и их представителями", - сказала де Зулуета.