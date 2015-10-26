Переселенцы должны голосовать по месту жительства после создания безопасных условий - наблюдатели ЕП

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал глава делегации наблюдателей от Европейского парламента Андрей Пленкович, представляя предварительные выводы по результатам местных выборов в Украине.

Он обратил внимание, что Украина не единственная страна, где сложилась такая ситуация. "Надо обеспечить безопасные условия возвращения этим лицам и проведение новых выборов в этих регионах, и очевидно, что перемещенные лица должны голосовать там, где они обычно живут. Это главная цель", - подчеркнул Пленкович.

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В то же время глава миссии Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ/ОБСЕ Тана де Зулуета сказала, что, по ее мнению, возможно было найти решение для голосования переселенцев. "Этот вопрос остается, и он, на наш взгляд, должен решаться украинскими гражданами и их представителями", - сказала де Зулуета.