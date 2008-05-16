Яценюк: не дай Бог, еще начнем работать
10:10, 16 мая 2008Политика
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Спикер пошутил и объявил перерыв
В Верховной Раде Украины объявлен перерыв до 11 часов.
Как передает корреспондент УНИАН, фракция БЮТ сегодня опять блокировала трибуну и президиум парламента.
Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК выступал с парламентской трибуны.
В сессионном зале зарегистрировался 431 народный депутат.
А.ЯЦЕНЮК, открывая заседание, после регистрации народных депутатов, отметил, что «это очень позитивный сигнал» (речь идет о количестве зарегистрированных – УНИАН).
При этом он, пошутив, добавил: «Не дай Бог еще начнем работать».
Он сообщил, что после заседания Согласительного совета в 11 часов должна продолжиться работа парламента.
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