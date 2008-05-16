Яценюк: не дай Бог, еще начнем работать

В Верховной Раде Украины объявлен перерыв до 11 часов.

Как передает корреспондент УНИАН, фракция БЮТ сегодня опять блокировала трибуну и президиум парламента.

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК выступал с парламентской трибуны.

В сессионном зале зарегистрировался 431 народный депутат.

А.ЯЦЕНЮК, открывая заседание, после регистрации народных депутатов, отметил, что «это очень позитивный сигнал» (речь идет о количестве зарегистрированных – УНИАН).

При этом он, пошутив, добавил: «Не дай Бог еще начнем работать».

Он сообщил, что после заседания Согласительного совета в 11 часов должна продолжиться работа парламента.