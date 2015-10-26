В армию нельзя возвращать "военных поваров" – Тымчук

«…Не могу согласиться с позицией, что мы должны вернуться к штату «военных поваров». Мой аргумент – опыт и практика стран НАТО, прежде всего военные операции», - отметил парламентарий.

По его словам, работающая сейчас в Украине система аутсорсинга в сфере питания военнослужащих еще далека от того уровня, который существует в армиях стран НАТО. Но ее необходимо развивать и совершенствовать. Последовательная работа в этом направлении приведет к появлению в Украине продовольственных компаний, отвечающим всем запросам современной армии.

«В США та же KBR тоже не на дереве выросла: хотели коммерческие структуры получать заказы от оборонного ведомства – они что-то делали для этого. Моя позиция: мы все равно придем к этому, а потому надо сейчас делать все, чтобы этот переход произошел скорее», - заявил Дмитрий Тымчук.

Нардеп подчеркнул, что во время боевых операции в зоне АТО военнослужащим приходилось самим готовить себе пищу. Однако такой вариант можно рассматривать только как временную меру.

«Данное решение «временное», оно не является стратегией в сфере обеспечения для армии в долгосрочной перспективе», - подчеркнул военный эксперт.

Дмитрий Тымчук также сообщил, что по итогам встречи с представителями Проектного офиса реформ Минобороны было принято решение провести круглый стол, чтобы обсудить варианты продовольственного обеспечения военнослужащих непосредственно с участниками рынка и экспертами.

«Мы решили поступить, как по мне, мудро. А именно – провести круглый стол, усадив за него экспертов (в том числе западных), представителей Проектного офиса реформ Минобороны, представителей фирм, которые сейчас имеют контракты с МО в рамках аутсорсинга, а также компаний, которым вообще интересен этот рынок и которые хотят на него выйти. Послушаем, как видят ситуацию все стороны, и какие стратегии могут предложить армии коммерческие структуры…», - заявил народный депутат.

Ранее народный депутат, полковник Юлий Мамчур заявил, что ключевая проблема аутсорсинга продовольственного обеспечения армии заключаются в нежелании Минобороны заключать долгосрочные контракты на обеспечение военнослужащих продуктами питания. Это делает невозможным инвестиции в модернизацию и переоборудование армейских столовых.

Как сообщалось, эксперимент по передаче организации питания военнослужащих с аутсорсинга руководителям воинских частей сейчас проводится в Академии сухопутных войск во Львове и Одесской береговой базе ВМС. По мнению экспертов, отказ от стандартов НАТО и возвращение к прежней, еще советской системе, приведет к целому ряду негативных последствий. В частности, будет утрачен централизованный контроль за качеством приготовления и содержанием пищи, появится широкий простор для коррупции, а государству придется выделить дополнительно несколько миллиардов гривен для закупки оборудования для столовых.