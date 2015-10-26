В Киеве не зафиксированы нарушения, влияющие на результаты выборов - Терещук

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал начальник ГУМВД Украины в Киеве генерал-майора милиции Александр Терещук.

"Я хочу сказать, в целом, если смотреть на все административные, уголовные правонарушения, то грубые правонарушения, которые бы срывали выборы или другое, в городе Киеве не зафиксированы. Таких правонарушений, которые бы повлияли на ход избирательного процесса или на ход результатов, также не зафиксировано, я могу об этом утверждать", - заявил Терещук.

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По его словам, в Киеве в день выборов всего зафиксировано 335 правонарушений. Речь идет о сообщениях, поступивших в дежурную часть. В частности, 31 из них касалось подкупа, и в этой связи возбуждено уголовное производство по фактам семи случаев подкупа избирателей, отметил Терещук.