В Ривненской области 80-летняя пенсионерка умерла в кабинке для голосования

Как сообщила корреспонденту УНИАН руководитель сектора связей с общественностью УМВД Украины в Ривненской области Инна Березовская, в 13 часов в селе Пляшевка Радивиловского района на избирательном участке неожиданно умерла 80-летняя жительница села Корытное.

По словам Березовской, на участок пенсионерка пришла без сопровождения родных. Получив бюллетени, зашла в кабинку, однако проголосовать не успела. По предварительной информации, она болела гипертонией и имела проблемы с сердцем.

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Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Решается вопрос об открытии уголовного производства, - сказала Березовская.

Как сообщал УНИАН, смерть на избирательном участке зафиксирована также в Киевской области. В селе Ораное Иванковского района сегодня утром скончалась 63-летняя избирательница. «Женщина успела проголосовать, после чего ей стало плохо. Врачи «скорой помощи», которые приехали на вызов, констатировали смерть женщины», - проинформировали в милиции.