Суд восстановил Крупского в должности заместителя мэра Днепропетровска
21 октября, Днепропетровский окружной административный суд принял постановление об отмене и признании противоправным распоряжения и.о. городского головы Виталия Мархасина об увольнении с должности первого заместителя мэра, кандидата на пост городского головы от политической партии «Відродження» Анатолия Крупского.
Об этом сообщил адвокат лидера Днепропетровской организации «Відродження» Роман Кругляк.
В частности, постановление суда отменяет распоряжение Мархасина под номером 981-РК от 15 октября и обязывает восстановить Крупского в должности первого заместителя с 15 октября 2015 года.
«Таким решением суд восстановил все нарушенные права господина Крупского со стороны исполняющего обязанности городского головы Мархасина», - сообщил Кругляк.
Он отметил, что суд постановил незамедлительно восстановить Крупского в должности.
«Это значит, что данное постановление выполняется немедленно, и никакого другого распорядительного документа любого должностного лица из органов местного самоуправления не нужно», - отметил адвокат.
Ранее сообщалось, что Анатолий Крупский был уволен с должности заместителя городского головы незаконно.
В частности, приказ об увольнении Крупского подписал исполняющий обязанности руководителя аппарата городского совета Виталий Мархасин, которому свои полномочия на один день передала исполняющая обязанности мэра Галина Булавка.
Анатолий Крупский заявил, что приказ о его увольнении – это «грубая и непристойная работа, грязные политические разборки в преддверии выборов».