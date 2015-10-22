Суд восстановил Крупского в должности заместителя мэра Днепропетровска

Об этом сообщил адвокат лидера Днепропетровской организации «Відродження» Роман Кругляк.

В частности, постановление суда отменяет распоряжение Мархасина под номером 981-РК от 15 октября и обязывает восстановить Крупского в должности первого заместителя с 15 октября 2015 года.

«Таким решением суд восстановил все нарушенные права господина Крупского со стороны исполняющего обязанности городского головы Мархасина», - сообщил Кругляк.

Он отметил, что суд постановил незамедлительно восстановить Крупского в должности.

«Это значит, что данное постановление выполняется немедленно, и никакого другого распорядительного документа любого должностного лица из органов местного самоуправления не нужно», - отметил адвокат.

Ранее сообщалось, что Анатолий Крупский был уволен с должности заместителя городского головы незаконно.

В частности, приказ об увольнении Крупского подписал исполняющий обязанности руководителя аппарата городского совета Виталий Мархасин, которому свои полномочия на один день передала исполняющая обязанности мэра Галина Булавка.

Анатолий Крупский заявил, что приказ о его увольнении – это «грубая и непристойная работа, грязные политические разборки в преддверии выборов».