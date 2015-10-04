Порошенко назвал "дипломатическим прорывом" предоставление США оборонительного вооружения Украине

Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко в интервью ряду телеканалов, которое транслировал телеканал «Украина».

Он отметил, что во время Генеральной ассамблеи ООН, встречался с президентом США Бараком Обамой. «Если говорить о президенте США Обаме, то президент Обама встретился со мной до встречи с Путиным, где мы скоординировали основные подходы, после встречи с Путиным и вечером после встречи с Джоном Байденом - вице-президентом США, где он сообщил мне, что он подписал соответствующее распоряжение о передаче Украине новых образцов вооружения, которые как воздух нам нужны, потому что это оборонительное вооружение, это контрбатарейные станции большой дальности, которые позволяют нам повысить эффективность оборонных возможностей украинской армии», - подчеркнул Порошенко и добавил:« Это безусловно дипломатический прорыв украинской стороны».

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Он также подчеркнул, что на Генеральной ассамблее ООН Украине удалось получить глобальную поддержку. «Нам удалось превратить европейское единство и солидарность с Украиной, единство стран «Большой семерки» в глобальное», - подчеркнул Порошенко.

По его словам, Украина на сегодняшний день видит «абсолютно твердую и четкую поддержку абсолютного львиного большинства стран позиции Украины» относительно неприятия агрессии на востоке, неприятия аннексии Крыма, неприятия дальнейшего подобного поведения вроде сбивания - террористической атаки против пассажирского самолета.