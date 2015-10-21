СБУ предотвратила контрабанду десантных парашютов из РФ в Приднестровье

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

На границе в одном из автомобилей сотрудники контрразведки СБУ обнаружили четыре комплекта парашютов Д5 серии 2 (десантная парашютная система, предназначенная для выполнения прыжков с комплектом вооружения с любых транспортных самолетов и вертолетов).

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Также у контрабандистов изъяты реле и микросхемы, которые могут применяться для оснащения военного оборудования, а также агитпродукцию российской партии ЛДПР.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия по установлению организаторов канала незаконной поставки через Украину товаров военного назначения.

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