МИД жестко осуждает захват РФ культурных, материальных и исторических ценностей Украины в Крыму

Это подчеркивается в переданном УНИАН комментарий МИД Украины в связи с принятием правительством Российской Федерации распоряжения от 17 октября 2015 года об отнесении объектов культурного наследия, расположенных в Автономной Республике Крым и г.Севастополь, к объектам культурного наследия федерального значения.

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Как отмечается в документе, Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с принятым российским правительством решением: «Это, в частности, касается и включенных в предварительный список культурных и природных объектов (Tentative List) Украины, которые могут претендовать на включение в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, расположенных на полуострове культурных объектов «Бахчисарайский дворец крымских ханов», «Историческое окружение столицы крымских ханов г.Бахчисарай», «Комплекс памятников VI-XVI веков Судакской крепости» и «Культурный ландшафт «Пещерных городов» Крымской Готии».

МИД Украины подчеркивает, что резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 27 марта 2014 г. «Территориальная целостность Украины» подтверждает признание территориальной целостности Украины в международно признанных границах, заявляет о непризнании крымского «референдума» от 16 марта 2014 г., призывает все государства, международные организации и специализированные учреждения не признавать никаких изменений статуса Автономной Республики Крым и г.Севастополь на основании вышеупомянутого референдума, а также воздерживаться от любых действий или поведения, которые могут быть интерпретированы как признание любого изменения статуса.

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«В свете упомянутой резолюции Генассамблеи ООН, Исполнительный совет ЮНЕСКО на своих 194-й и 195-й сессиях в 2014 году, а также 196-й и 197-й сессиях в 2015 году последовательно принимает решения о непосредственном участии ЮНЕСКО и ее конвенционных органов в мониторинге ситуации в АР Крым и г.Севастополь (Украина) в рамках мандата этой Организации», - заявляет МИД Украины и призывает международное сообщество осудить любые попытки Российской Федерации присвоить культурное наследие Украины и требует от российской стороны немедленной отмены указанного распоряжения правительства, осуществления безусловного выполнения Россией своих обязательств согласно нормам международного права, уважения суверенитета и территориальной целостности Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 октября, российские СМИ сообщили, что РФ внесла в список своего культурного наследия 220 исторических объектов Автономной Республики Крым. «Российский премьер Дмитрий Медведев подписал документ о внесении 220 объектов на территории полуострова Крым и Севастополя в список объектов культурного наследия федерального значения», - сообщили СМИ и добавили, что «минкультуры теперь должен включить эти объекты в государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов России».

Справка УНИАН. Прошлой весной Россия оккупировала украинский Крым.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года. 7 октября президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон.

Страны Запада также не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций.