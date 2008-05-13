Билозир: Президент блестяще вышел из провокации, устроенной БЮТ

Народный депутат (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”) Оксана БИЛОЗИР считает, что Президент Виктор ЮЩЕНКО блестяще вышел из провокации, которую, блокируя трибуну, устроила сегодня в парламенте фракция Блока Юлии Тимошенко.

Об этом О.БИЛОЗИР сказала в интервью сайту “Гарт”.

"Сегодня украинское общество имело возможность увидеть взвешенную, толерантную, ответственную позицию Президента и хаос, истерию и панику со стороны премьера. Если считать выступления Виктора ЮЩЕНКО и Юлии ТИМОШЕНКО публичными дебатами кандидатов на пост Президента Украины, то можно сказать, что В.ЮЩЕНКО уверенно победил", – считает О.БИЛОЗИР.

Она также выразила сожаление по поводу того, что беспрецедентное противодействие выступлению Президента с ежегодным Посланием в ВР со стороны части парламентского большинства состоялось при присутствии в парламенте влиятельных европейских политиков.

О.БИЛОЗИР сообщила, что сегодня в Верховной Раде проходила межпарламентская конференция депутатов парламентов Украины и стран-членов ЕС.

“И то, что увидели европейские депутаты, дискредитирует государственную власть Украины и уменьшает шансы ускорить процесс европейской интеграции”, – считает О.БИЛОЗИР.