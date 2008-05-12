Киевская ТИК убрала из бюллетеня оба блока–клона

Киевская городская территориальная избирательная комиссия упразднила свое постановление о регистрации избирательного блока «Блок Омельченко Александра Александровича» на выборах в Киевский городской совет.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на заседании столичного теризбиркома на основании полученного заявления Киевской городской организации партии "Народная власть" о выходе из состава «Блока Омельченко Александра Александровича».

Кроме того, избирательная комиссия приняла решение внести изменения в текст избирательного бюллетеня и заменить название «Блок Омельченко Александра Александровича» на «Киевская городская организация Политической партии малого и среднего бизнеса».

По решению КГТИК, отменена регистрация кандидатов в депутаты Киевсовета, которые выдвигались партией "Народная власть".

В комиссии также сообщили, что, согласно ее решению, в избирательном бюллетене на выборы в городской совет название избирательного блока «Блок Тимошенко – Киевский прорыв» (первый номер в списке блока - Вера ТИМОШЕНКО - УНИАН), ввиду решения суда по иску Блока Юлии Тимошенко, будет изменено на «Киевский прорыв». (Блок "Киевский прорыв", зарегистрированный для участия в выборах в Киевский городской совет, был впоследствии переименован в "Блок Тимошенко – Киевский прорыв" – УНИАН.)

Как сообщал УНИАН, в бюллетене на выборы в Киевский городской совет были зарегистрированы два блока с фамилией ОМЕЛЬЧЕНКО в названиях: “Блок Александра Омельченко”, который возглавляет экс-мэр столицы Александр ОМЕЛЬЧЕНКО, и “Блок Омельченко Александра Александровича”, созданный при участии однофамильца бывшего городского председателя столицы.

24 апреля с.г. окружной административный суд Киева по иску кандидата в депутаты Киевсовета от “Блока Александра Омельченко” Вячеслава НЕПОПА признал регистрацию “Блока Омельченко Александра Александровича” неправомерной. Однако, из-за апелляции на это решение «двойник» остался в избирательном бюллетене.

Экс-мэр столицы заявлял ранее, что избирательный блок его однофамильца создан Александром ПРУСОМ, который изменил свою фамилию на ОМЕЛЬЧЕНКО еще накануне столичных выборов в 2006 г.