Депутат выплеснул стакан воды в лицо мэру Херсона

Сегодня в Херсоне во время проведения сессии городского совета едва не подрались мэр города Владимир САЛЬДО и депутат госсовета Сергей КИРИЧЕНКО, возглавляющий блок своего имени.

Как передает корреспондент УНИАН, во время утренней части сессии С.КИРИЧЕНКО потребовал от мэра немедленно подписать решение предыдущей сессии об отставке горисполкома в полном составе вместе с заместителями В.САЛЬДО (кроме одного, недавно назначенного) и пытался блокировать работу сессии с использованием мегафона.

В.САЛЬДО отказался выполнять эти требования депутата.

После этого представители фракции Партии регионов (В.САЛЬДО также является членом Партии регионов) предложили горсовету проголосовать за «нулевой» вариант – отправить в отставку и мэра, и горисполком, и сам горсовет.

После спора на повышенных тонах между В.САЛЬДО и С.КИРИЧЕНКО последний схватил стакан с водой со стола президиума и плеснул его в мэра. В.САЛЬДО, находившийся в сессионном зале, предложил обидчику спуститься из президиума в зал и по-джентльменски выяснить отношения (в прошлом В.САЛЬДО занимался боксом – УНИАН). Однако дальше устного выяснения отношений дело не зашло.

После инцидента в работе сессии был объявлен перерыв.

По имеющейся информации, во время перерыва В.САЛЬДО написал заявление в милицию о привлечении С.КИРИЧЕНКО к ответственности за хулиганские действия.