СБУ вызвала Затулина на беседу

Первого заместителя председателя Госдумы РФ по делам СНГ Константина Затулина вызвали сегодня «для беседы» в Службу безопасности Украины (СБУ), в то время когда он проводил конференцию, посвященную 225-летию Черноморского флота в Доме Москвы в Севастополе.

Сегодня же Служба безопасности Украины объявила о запрете мэру Москвы Юрию Лужкову въезжать на территорию страны.

Газета.ру