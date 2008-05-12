СБУ вызвала Затулина на беседу

14:32, 12 мая 2008
Политика
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Во время пресс-конференции

Первого заместителя председателя Госдумы РФ по делам СНГ Константина Затулина вызвали сегодня «для беседы» в Службу безопасности Украины (СБУ), в то время когда он проводил конференцию, посвященную 225-летию Черноморского флота в Доме Москвы в Севастополе.

Сегодня же Служба безопасности Украины объявила о запрете мэру Москвы Юрию Лужкову въезжать на территорию страны. 

Газета.ру

 

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