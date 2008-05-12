В БЮТ хотят прийти к Ющенко ночью

Совет коалиции инициирует встречу с Президентом Украины и премьер-министром Украины.

Об этом сказал в интервью журналистам народный депутат Украины Андрей ШКИЛЬ (фракция БЮТ).

По его словам, такая встреча должна была бы состояться «или сегодня вечером, или ночью». По его словам, данная встреча позволила бы «снять вопросы, которые бурлят в обществе». Он считает, что это также дало бы возможность снять ряд вопросов, которые существуют относительно работы парламента и в таком случае «завтра без всяких проблем состоялось бы выступление Президента в парламенте».

А.Шкиль от себя предлагает, чтобы состоялась также встреча Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО со всем составом коалиции. Он отметил, что встреча премьер-министра Украины со всеми членами коалиции уже состоялась.

Отвечая на вопрос журналистов, будет ли блокировать фракция БЮТ трибуну, в случае, если завтра не будет рассматриваться вопрос относительно изменения руководства Фонда госимущества Украины, А.Шкиль ответил, что блокирование трибуны - это «прерогатива оппозиции».

В то же время, он отметил, что в случае, если вопрос не будет рассмотрен, фракция БЮТ «будет реагировать соответственно». При этом он не уточнил, о каких мерах со стороны БЮТ идет речь.