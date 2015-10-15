В Верховном Суде считают, что уровень материального обеспечения судей в отставке ограничен вопреки Конституции

Как передает корреспондент УНИАН, во время рассмотрения дела в форме устного слушания в Конституционном Суде Украины по конституционному представлению Верховного Суда заместитель председателя ВСУ Марина Клименко подчеркнула, что, согласно закону "О статусе судей" от 15 декабря 1992 года, предусматривалось, что судья, который проработал не менее 20 лет, при выходе в отставку по своему выбору может получать либо пенсию госслужащего, либо освобождено от уплаты налога ежемесячное пожизненное денежное содержание в размере 80% зарплаты работающего на соответствующей должности судьи.

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Она отметила, что законом от 2 марта 2015 года №213 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно пенсионного обеспечения" установлен размер ежемесячного пожизненного денежного содержания судьи в отставке — 60% от денежного содержания судьи, работающего на соответствующей должности.

При этом Клименко отметила, что для получения таких выплат парламент должен был внести соответствующие изменения в законодательство, но поскольку этого не было сделано, как и предполагалось до 1 июня 2015 года, то с этого срока отменено нормы относительно пенсионного обеспечения лиц, которым предусмотрено ежемесячное пожизненное денежное содержание, в частности, говорится о судьях.

"Поскольку в установленный срок указанные пенсионные законы приняты не были, то отменены нормы о назначении судьям в отставке за их выбором пенсий госслужащих или ежемесячного пожизненного денежного содержания. Это привело к тому, что судьям, которые проработали более 20 лет на должности судьи, в настоящее время Пенсионным фондом назначаются пенсии на общих условиях по возрасту, как и другим категориям лиц", - подчеркнула Клименко.

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Она подчеркнула, что ВСУ видит в этом нарушение положений Конституции Украины, поскольку судей уравнены с другими категориями лиц – "нивелировано существования конституционно закрепленного института отставки судей, признаком которого является выплаты ежемесячного пожизненного денежного содержания, а не пенсии".

По словам Клименко, таким образом сужается гарантированное Конституцией право на материальное обеспечение и социальная защита судей в отставке.

Она подчеркнула, что на сегодня в Украине работает около 9 тысяч судей, они выполняют "важнейшую государственную функцию — осуществление правосудия, и эта исключительность их конституционного статуса" должно подтверждаться государственной поддержкой.

По словам Клименко, существует "большая ответственность судей", которой не обладают представители никакой другой профессии. Она напомнила, что законодательством предусмотрено 20 оснований для привлечения судьи к дисциплинарной ответственности.

Клименко также отметила, что судьи часто испытывают давление, им приходится знакомиться с большим массивом нового нестабильного национального законодательства, что требует значительного времени и умственной нагрузки".

Также, по словам Клименко, психологи отмечают, что "профессия судьи входит в первую пятерку профессий, которые по классификатору являются опасными для жизни и здоровья человека по психогенным критериям", поэтому требуют дополнительных мер социальной защиты.

Как сообщал УНИАН, 15 октября Конституционный Суд Украины в форме устного слушания начал рассмотрение дела по конституционному представлению Верховного Суда относительно "гарантии независимости судей" путем принятия неконституционности норм в законах, которыми ограничивается уровень материального обеспечения судей в отставке.

В представлении ВСУ просит КС признать ряд положений законов такими, которые не отвечают Конституции.