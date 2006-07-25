Партия регионов везет в Киев 30 тысяч своих сторонников

В среду в Киеве ожидается пик массовости уличных акций Партии регионов.

Как сообщает "Украинская правда", ссылаясь на свои источники в органах милиции, на Киев движутся около 30 тысяч сторонников Виктора ЯНУКОВИЧА.

“Эти люди организовано следуют в Киев на поездах и автобусах”, - отмечается в сообщении.

“Источники объясняют мощное представительство сторонников Партии регионов на улицах необходимостью продемонстрировать силу перед Виктором ЮЩЕНКО во время круглого стола с представителями всех политических сил, запланированного на среду”, - сообщает “Украинская правда”.

Как сообщал УНИАН, завтра в Мариинском дворце в Киеве в 14 часов лидеры ведущих политических сил и Президент Украины В.ЮЩЕНКО проведут круглый стол.