Парламентская ассамблея НАТО приняла резолюцию солидарности с Украиной

Комитеты Парламентской ассамблеи НАТО в полном объеме приняли резолюцию о солидарности с Украиной, с учетом всех правок и протестов украинской делегации.

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Украины, член делегации Украины Мустафа Найем.

Читайте такжеВ НАТО допустили ужесточение санкций против России

"У нас это получилось. Резолюция Парламентской ассамблеи НАТО "Solidarity with Ukraine" была принята в полном объеме, с учетом всех правок и протестов украинской делегации. Ни один аргумент коллег из Бундестага о том, что в документе не стоит упоминать аннексию Крыма или удалить из текста слова "Russian-backed separatist forces" (пророссийские сепаратистские силы - УНИАН), не был услышан. Немецкая делегация была разгромлена выступлениями представителей США, Франции, Польши и, в первую очередь, Украины", - написал Найем.

По его словам, единственная поправка со стороны немецких депутатов, которая была принята, касалась изменения написания фамилии и имени украинского режиссера Олега Сенцова с российского "Oleg Sentsov" на украинскую "Oleh Sentsov".