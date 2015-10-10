На Донбассе началась ликвидация боевиков, пытающихся вернуться в Россию - СБУ
14:17, 10 октября 2015Политика
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На временно оккупированных территориях Донбасса началась ликвидация боевиков, которые пытаются вернуться в Россию.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак в селе Пятихатки Киевской области на базе центра подготовки СБУ.
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«Вчера и сегодня ночью в так называемых «ДНР» и «ЛНР» проходили зачистки. Зачищают тех, кто пытается вернуться на территорию России, ведь в Российской Федерации они никому не нужны», - сказал Грицак.
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