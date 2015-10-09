В Астане началась встреча Порошенко с Назарбаевым

Президент Украины Петр Порошенко проводит в Астане переговоры с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко в Twitter. «Начались переговоры с президентом Казахстана. Порошенко поблагодарил за поддержку территориальной целостности Украины», - написал Цеголко. Читайте такжеПорошенко намерен посетить Казахстан Как сообщал УНИАН, Порошенко находится в Казахстане с двухдневным официальным визитом. Вчера в Астане президент Украины провел встречу с премьер-министром Казахстана Каримом Масимовым.

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