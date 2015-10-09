В Астане началась встреча Порошенко с Назарбаевым
09:24, 09 октября 2015Политика
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Президент Украины Петр Порошенко проводит в Астане переговоры с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.
Порошенко находится в Казахстане с двухдневным визитом / Фото УНИАН
Об этом сообщил пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко в Twitter.
«Начались переговоры с президентом Казахстана. Порошенко поблагодарил за поддержку территориальной целостности Украины», - написал Цеголко.
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Как сообщал УНИАН, Порошенко находится в Казахстане с двухдневным официальным визитом.
Вчера в Астане президент Украины провел встречу с премьер-министром Казахстана Каримом Масимовым.
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