Кучма предлагает создать пятую подгруппу для обсуждения возвращения Украине контроля над границей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кучма сказал журналистам в Харькове.

«Такое требование (возврат контроля над границей – УНИАН) с украинской стороны постоянно присутствует на наших встречах. Мы прежде всего предлагаем создать пятую подгруппу в нашей Трехсторонней контактной группе, чтобы обсудить такую проблему. Потому что вы хорошо понимаете, сегодня нельзя взять пограничника и направить туда. Неизвестно куда. Но к этому надо готовиться. Пограничники станут на границе тогда, когда внутри этого региона будут мир и спокойствие. Будем этого добиваться, но это будет не завтра», - сказал Кучма.

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При этом он отметил как положительную договоренность Нормандской четверки об обеспечении представителям ОБСЕ возможности мониторить всю украино-российскую границу на Донбассе, а не отдельные участки.

«Это очень позитивное решение в Париже Нормандской четверки, что миссия ОБСЕ имеет право, мы считаем, что будет возможность, контролировать, проводить мониторинг всей украинского-российской границы неконтролируемой. Там были только две точки, можно сказать. Это уже плюс в наших отношениях с Российской Федерацией прежде всего в этом плане», - сказал Кучма.