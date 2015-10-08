Федерализация Украины на данном этапе недопустима - Кучма

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня в Харькове во время встречи со студентами высказал представитель Украины в Трехстороннем контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, экс-президент Украины Леонид Кучма, комментируя предложения России ввести федеративное устройство в Украине.

"К федерализации я отношусь негативно. А в дискуссии, в том числе с россиянами, которые нам предлагают этот строй, я им говорю: "Дорогие, покажите на своем примере". Россия называется Российской Федерацией. Федерацией там и не пахнет, там жесткая вертикаль исполнительной власти. Один есть федеральный центр – Чечня. А все остальные ходят под колпаком", - сказал Кучма.

Он подчеркнул, что в условиях войны говорить о изменении устройства государства недопустимо.

Читайте такжеВеликобритания готова сотрудничать в рамках Будапештского меморандума для восстановления суверенитета Украины - посол

"Это путь к разрушению, а не к созиданию. Везде федеративное устройство есть там, где этот процесс начинался снизу, когда объединялись, например, против внешнего врага, для развития экономики и тому подобное. А мы пытаемся сверху навязать. О таких кардинальных изменениях строя можно говорить, когда в стране экономическая стабильность, политическая стабильность и тому подобное. А в условиях войны, когда нам навязывают, это не целесообразно", - сказал экс-президент.

Читайте такжеПроблема безопасности остается главной на обсуждениях возможностей проведения выборов на Донбассе - Кучма

Кучма, говоря о необходимости введения русского языка как второго государственного, подчеркнул, что это прежде всего невыгодно экономически.

"А говорить на русском никто никому не запрещал", - сказал он.