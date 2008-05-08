В Севастополе таки будет совместный морской парад, но не с россиянами

Сегодня, 8 мая, в порт Севастополь прибудет фрегат Военно-Морских сил Соединенных Штатов Америки “Джон Л.Холл”.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Минобороны, целью визита американского корабля в нашу страну является поддержка дружеских отношений между военными флотами Украины и США, обсуждение состояния и перспектив дальнейшего двустороннего сотрудничества, обмен опытом в сфере оперативного взаимодействия, материально-технического обеспечения кораблей во время участия в международных операциях.

Во время стоянки в Севастополе командир похода капитан 1-го ранга Ч.УОЛТЕР и командир корабля капитан 2-го ранга А.БЕННЕТ встретятся с командующим Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины вице-адмиралом Игорем ТЕНЮХОМ. Также во встрече примут участие заместитель Чрезвычайного и Полномочного Посла США в Украине Джеймс ДЕТТИТ и атташе по вопросам обороны при Посольстве США в Украине полковник Джеймс МОЛЛОЙ.

Находясь в Севастополе, американские военные моряки, как представители страны, входившей в состав антигитлеровской коалиции в годы Второй мировой войны, примут участие в торжественных мероприятиях по случаю 63-й годовщины Победы над немецко-фашистскими захватчиками.

Визит фрегата Военно-морских сил США “Джон Л. Холл” в Севастополь будет продолжаться до 12 мая.