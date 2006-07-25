Мороз назначает свидание Президенту

Сегодня в 16.00 состоится специальное заседание Верховной Рады Украины по политической ситуации в стране, на которое председатель ВР Александр МОРОЗ пригласит Президента Виктора ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, это решение поддержали 242 народных депутата из 313 зарегистрированных в сессионном зале.

Перед этим представители антикризисной коалиции требовали провести заседание Верховной Рады Украины при участии Президента и обсудить политическую ситуацию в стране. Об этом в своих выступлениях с парламентской трибуны говорили заместитель руководителя фракции Партии регионов Раиса БОГАТЫРЁВА, лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО и представитель фракции СПУ Иван БОКИЙ.

По словам Р.БОГАТЫРЁВОЙ, на это заседание необходимо пригласить всех народных депутатов и определить одну повестку дня: о политической ситуации, сложившейся в Украине, и выходе из политического кризиса. Р.БОГАТЫРЁВА предложила пригласить на заседание Президента и обсудить откровенно дальнейшие шаги и дальнейшее сотрудничество.

И.БОКИЙ также обратился к Президенту, сказав: «Уважаемый Виктор Андреевич, Вы видите, что происходит на улицах Киева и в других городах Украины. В государстве нарастает хаос, безвластие. Улица стала центром власти, Вы несете персональную ответственность за конституционный порядок в государстве». И.БОКИЙ отметил, что порядок нужно наводить, но не путем роспуска парламента, «хотя это Ваша голубая мечта для похорон конституционной реформы». Социалисты, по словам И.БОКОГО, призывают Президента прийти в сессионный зал и вместе с депутатами обсудить политическую ситуацию в Украине для того, чтобы остановить “эскалацию насилие, безвластие и хаос”.

Как сказал П.СИМОНЕНКО, у Президента и его окружения нет никаких аргументов и оснований для постановки вопроса о роспуске парламента. По словам лидера КПУ, именно благодаря антикризисной коалиции Верховная Рада осталась единственным дееспособным органом власти. «Силы, на которые опирался Президент и политические силы, которые полтора года находились при власти, оказались недееспособными. Президент безвольный в решении многих политических, экономических и социальных вопросов – он просто ими не занимается, Кабинет Министров бездеятельный с января», - сказал П.СИМОНЕНКО.

По его убеждению, Президент сейчас пытается сделать все, чтобы развалить антикризисную коалицию: «Ему не нужна демократия в Украине, ему не нужна дееспособная власть, и главная цель его действий - это сохранить при власти коррумпированное окружение», - сказал П.СИМОНЕНКО, добавив: «Поэтому процесс передачи власти от администрации Президента в Верховную Раду – этот процесс реализации возможности политической реформы - тормозится лично Президентом, поскольку он сегодня не способен реализовать свои возможности и не желает, чтобы дальше Верховная Рада обеспечивала все демократические преобразования в стране».

После этого спикер Александр МОРОЗ сказал, что сегодня есть все основания для проведения такого специального заседания ВР и отметил, что обратится с письмом к Президенту Украины с приглашением на это заседание.

Вместе с тем представители фракции “Наша Украина” высказались против такой постановки вопроса. В частности, Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ раскритиковал позицию антикризисной коалиции, отметив, что ей не удастся «вызывать на ковер Президента».