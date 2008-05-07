У Ющенко не спешат радоваться данным Кабмина о замедлении инфляции

Первый заместитель главы Секретариата Президента, представитель Президента в Кабинете Министров Александр ШЛАПАК заявляет, что вносить изменения в государственный бюджет 2008 года нужно немедленно.

Об этом он заявил сегодня журналистам, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.

“Мы имеем уже 13% кумулятивной инфляции. Таким образом, 13% (доходов – УНИАН) изъяли у каждого пенсионера и гражданина. Разумеется, необходимо принимать решение… Надо отрегулировать этот вопрос, чтобы пенсионерам вернуть то, что они потеряли из-за инфляции”, - заявил А.ШЛАПАК.

Ранее премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявилао замедлении темпов инфляции и уменьшении роста цен.

«В апреле наблюдается существенное снижение и замедление темпов инфляции. Более чем по 20 наименованиям продуктов питания у нас уже началось снижение цен, и мы имеем сегодня показатели дефляции», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.