У Ющенко не спешат радоваться данным Кабмина о замедлении инфляции
16:56, 07 мая 2008Политика
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Шлапак требует вернуть людям потерянное
|Александр ШЛАПАК
Об этом он заявил сегодня журналистам, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.
“Мы имеем уже 13% кумулятивной инфляции. Таким образом, 13% (доходов – УНИАН) изъяли у каждого пенсионера и гражданина. Разумеется, необходимо принимать решение… Надо отрегулировать этот вопрос, чтобы пенсионерам вернуть то, что они потеряли из-за инфляции”, - заявил А.ШЛАПАК.
Ранее премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявилао замедлении темпов инфляции и уменьшении роста цен.
«В апреле наблюдается существенное снижение и замедление темпов инфляции. Более чем по 20 наименованиям продуктов питания у нас уже началось снижение цен, и мы имеем сегодня показатели дефляции», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
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