Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет о замедлении темпов инфляции и уменьшении роста цен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на заседании Кабинета Министров.

«В апреле наблюдается существенное снижение и замедление темпов инфляции. Более чем по 20 наименованиям продуктов питания у нас уже началось снижение цен, и мы имеем сегодня показатели дефляции», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр в очередной раз подчеркнула, что правительство в течение первого полугодия добьется существенного снижения уровня инфляции.

«В июне мы будем иметь абсолютно позитивные тенденции и позитивную динамику», - отметила она.

Как сообщал УНИАН, сегодня министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН заявил, что инфляция в Украине в апреле составила 3,1%.

Справка УНИАН. В Украине инфляция в марте против февраля 2008 года составила 3,8%, с начала текущего года рост потребительских цен составил 9,7%.