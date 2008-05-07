Тимошенко надеется уже на следующей неделе получить... 300 голосов в ВР

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО надеется, что на следующей неделе парламент внесет изменения в Конституцию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила на пресс-конференции в Кабинете министров после завершения заседания правительства.

«Я очень надеюсь на то, что на следующей неделе изменения в Конституцию могут быть внесены на основании консолидированной позиции большинства, причем конституционного большинства», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Свою позицию премьер-министр мотивировала очевидной ситуацией, сложившейся в стране. «Сегодня уже для всей страны очевидно, что конституционная реформа нужна, нужна реформа правосудия, силовых структур, реформа местного самоуправления и, собственно, правильное распределение полномочий», - пояснила она.