Тимошенко надеется уже на следующей неделе получить... 300 голосов в ВР
И внести изменения в Конституцию
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО надеется, что на следующей неделе парламент внесет изменения в Конституцию.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила на пресс-конференции в Кабинете министров после завершения заседания правительства.
«Я очень надеюсь на то, что на следующей неделе изменения в Конституцию могут быть внесены на основании консолидированной позиции большинства, причем конституционного большинства», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Свою позицию премьер-министр мотивировала очевидной ситуацией, сложившейся в стране. «Сегодня уже для всей страны очевидно, что конституционная реформа нужна, нужна реформа правосудия, силовых структур, реформа местного самоуправления и, собственно, правильное распределение полномочий», - пояснила она.