В Едином Центре уверены, что Тимошенко сама научила людей не платить за газ

Ситуация с облгазами является ярким свидетельством того, что премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО "ради денежного обеспечения своих популистских обещаний готова к банкротству и повторной приватизации этих объектов".

Как сообщили УНИАН в Фонде региональных инициатив, об этом сегодня заявил народный депутат, член “Единого центра” Михаил ПОЛЯНЧИЧ, комментируя вчерашнее заявление Ю.ТИМОШЕНКО о намерении начать процедуру банкротства облгазов в случае, если на протяжении месяца ими не будут погашены все долги.

«Убеждая, что население не платит за газ и в этом главная причина долговых проблем облгазов, премьер забывает о том, что сама инициировала погашение коммунальных долгов за счет возвращения обесцененных вкладов. Этим самым людей учат не платить за коммунальные услуги, а после этого ищут крайних», - сказал М.ПОЛЯНЧИЧ.

По мнению народного депутата, высокопоставленным должностным лицам следует воздерживаться от громких заявлений относительно какой-либо смены собственности. Он убежден, что это негативно повлияет на имидж Украины в мире и создаст дополнительную напряженность в государстве.

«Правительство во главе с ТИМОШЕНКО вместо того, чтобы предпринимать какие-то реальные шаги для решения ряда проблем газотранспортного комплекса, объявляет о начале процесса реприватизации”, - сказал он. Народный депутат отметил, что все это делается только ради сохранения рейтинга, который в последнее время непрестанно падает. “Люди просто начали понимать, что такая желанная «Юлина тысяча» скоро превратится в копейки, учитывая стремительный рост цен и тарифов», - отметил М.ПОЛЯНЧИЧ.

Он отметил, что, провозглашая безукоризненность системы назначения в облгазы временных руководителей, председатель Кабмина лишь пытается подготовить почву для введения своих представителей на эти предприятия. «В среде БЮТ есть много заинтересованных в перераспределении на рынке газоснабжения. Поэтому это заявление ТИМОШЕНКО можно трактовать как намерение политсилы, которую она возглавляет, поставить жизненно важную для страны отрасль под контроль близких к ней финансовых групп», - заявил народный депутат.