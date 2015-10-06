Рада разрешила иностранцам служить в армии

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие в целом соответствующего законопроекта №2389 проголосовали 229 народных депутатов.

Данным законом внесены изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе», согласно которым к категории военнослужащих приравниваются иностранцы и лица без гражданства, которые в соответствии с законом проходят военную службу в Вооруженных силах Украины.

Также внесены изменения в статью 5 закона о Вооруженных силах, согласно которым отдельные должности работников ВСУ могут укомплектовываться гражданами, проходящими альтернативную (невоенную) службу в порядке, определенном законом.

В соответствии с законом, иностранцы и лица без гражданства, которые впервые принимаются на военную службу в ВСУ, принимают официальные обязательства неукоснительно соблюдать Конституцию и законы Украины, добросовестно исполнять обязанности военной службы.

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Кроме того, принятым законом усилена уголовная ответственность за финансирование наемников с целью использования в вооруженных конфликтах. Изменениями в статью 447 Уголовного кодекса Украины предусмотрено, что вербовка, финансирование, материальное обеспечение, обучение наемников с целью использования в вооруженных конфликтах, военных или насильственных действиях, направленных на насильственную смену или свержение конституционного строя, захват государственной власти, препятствование деятельности органов государственной власти или нарушение территориальной целостности, а также использование наемников в вооруженных конфликтах, военных или насильственных действиях наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.

Те же деяния, совершенные должностным лицом с использованием служебного положения, наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой. Такие действия, которые привели к гибели человека, наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Кроме того, предусмотрено, что участие наемника в вооруженном конфликте, военных или насильственных действиях наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.