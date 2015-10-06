В МИД отреагировали на принятие Россией "Херсонеса Таврического" в свою собственность

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

МИД Украины подчеркивает, что статус расположенных на территории Автономной Республики Крым и города Севастополь объектов культурного наследия Украины никоим образом не меняется, поскольку так называемый «договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов», подписанный 18 марта 2014 года в Москве, является ничтожным и не создает никаких международно-правовых последствий.

Это, в частности, касается и внесенного в Список всемирного наследия ЮНЕСКО объекта «Древний город Херсонес Таврический и его хора», подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

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МИД Украины заявляет, что совершение Российской Федерацией каких-либо действий на временно оккупированной территории Украины, направленных, в частности, на смену юрисдикции в отношении объектов культурного, индустриального и технического наследия Украины, является прямым нарушением суверенных прав Украины, а также общепризнанных норм и принципов международного гуманитарного права.

МИД также обращает внимание, что резолюция Генеральной ассамблеи ООН от 27 марта 2014 года «Территориальная целостность Украины» призывает специализированные учреждения ООН, в частности ЮНЕСКО, не признавать никаких изменений статуса Автономной Республики Крым и города Севастополь.

«Поэтому российское рейдерство на государственном уровне в культурной сфере станет одним из ключевых вопросов на 197-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО, которая начнет свою работу 7 октября 2015 года», - отмечается в сообщении.

МИД Украины требует немедленного прекращения международных правонарушений на временно оккупированной территории Украины и заявляет о возложении ответственности за них, в том числе материальной, на российскую сторону и незаконную власть Крыма.