Кабмин предоставил судьям и членам ВСЮ право на служебное жилье

Соответствующим постановлением правительство дополнило перечень категорий работников, которым может быть предоставлено такое жилье. В частности, такое право предоставлено судьям Конституционного, Верховного, Высшего специализированного суда, апелляционных и местных судов, а также членам Высшего совета юстиции.

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Ранее право на службеное жилье на время исполнения служебных обязанностей имели лишь работники Конституционного суда - руководители структурных подразделений, их заместители, главные консультанты, главные специалисты секретариата, советник председателя, научные консультанты и помощники судей; работники аппарата судов общей юрисдикции, Государственной судебной администрации и ее территориальных управлений, Национальной школы судей, секретариата Высшей квалификационной комиссии судей и ее члены.