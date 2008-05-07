Пророссийские депутаты против визита в Севастополь американского корабля

Депутаты из фракций „Русский блок” и “Народная оппозиция” горсовета Севастополя выступают против визита в город американского корабля, запланированного на 8 мая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пленарном заседании внеочередной сессии Севастопольского горсовета депутат Евгений ДУБОВИК (фракция „Народна оппозиция”). По его словам „8 мая в 19 часов американский корабль по приглашению, а по чьему приглашению мы до сих пор не знаем, заходит в Севастопольскую бухту”. “Зная отношение Севастопольского городского совета, севастопольцев, к этой проблеме, все равно приглашается. Зачем? Для того, чтобы снова разжечь какую-то ненормальную страсть: опять флаги, опять скандирование, опять 9 мая мы устраиваем какие-то непонятные шоу”, - сказал депутат, добавив, что всем известно „отношение севастопольцев к проблеме НАТО”.

Депутат от фракции „Русский блок” Андрей МЕРКУЛОВ в свою очередь заявил: „8 мая, как всегда на День Победы, опять заходит сюда американский корабль, как всегда на 9 мая нам делают какую-то пакость”.

В то же время первый заместитель председателя городской государственной администрации Владимир КАЗАРИН во время выступления на сессии напомнил депутатам, что США в годы Второй мировой войны были союзниками СССР. Он также сообщил, что „американцы намерены 9 мая от имени американского народа возложить венок к Вечному огню”. По его словам „не надо от 9 мая наших вчерашних союзников отталкивать”. Напротив, добавил он „необходимо добиваться, чтобы они вместе с нами не забывали о том великом подвиге, совершенном нами вместе”.