Среди заместителей Семенюк уже вторая ”жертва”

Председатель Фонда государственного имущества Украины Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, в соответствии с законом о государственной службе, освободила заместителя председателя ФГИУ Светлану ЛЕДОМСКУЮ от занимаемой должности в связи с достижением ею предельного срока пребывания на государственной службе.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда госимущества.

В пресс-службе также отметили, что председатель ФГИУ назначила Светлану ЛЕДОМСКУЮ своим внештатным советником.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины 6 февраля этого года назначил Светлану ЛЕДОМСКУЮ советником премьер-министра Украины.

5 мая В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО отстранила от исполнения служебных обязанностей заместителя председателя Фонда госимущества Дмитрия ПАРФЕНЕНКО в связи с проведением служебного расследования превышения им служебных обязанностей.