Черновецкий думает, что Украина идет ко второму Голодомору

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ обвиняет Госкомрезерв в интервенции на рынки Киева просроченных продуктов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.

«Когда я давал согласие - и я его не отменю - на то, чтобы дешевые продукты попали в торговую сеть Киева, то мне лично клялся г-н ПОЖИВАНОВ – начальник Госрезерва, – что это будет свежее парное мясо», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Вместе с этим, по словам мэра Киева, сегодня осуществляется интервенция продуктов, «которые прошли все сроки, т.е. должны уже списываться».

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ высказал убеждение, что о низком качестве продуктов, которые попадают на рынки столицы, знает все окружение премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

«Надо обязать руководителя Госкомрезерва и премьер-министра вместе со всей командой есть те продукты, которые они выделяют из Госрезерва. Когда они покушают то, что выделяют, то тогда они запросто изменят ситуацию», - заявил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Он также в очередной раз высказал обеспокоенность инфляцией в Украине. «Такого еще не было. Я думаю, если такими темпами будут происходить изменения в нашей стране – в Украине, – то мы скоро снова вернемся к Голодомору», – сказал мэр Киева.