Ющенко поменял Балогу на Кравчука

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом № 421/2008 внес изменение в статью 1 Указа Президента Украины от 24 марта 2008 года №256 «О праздновании в Украине 1020-летия крещения Киевской Руси».

Как говорится в размещенном на сайте главы государства документе, согласно внесенному изменению, в состав Организационного комитета по подготовке и празднованию в Украине 1020-летия крещения Киевской Руси введен Леонид КРАВЧУК - Президент Украины в 1991-1994 годах, и назначен председателем Организационного комитета (по согласию).

Вместо этого из состава указанного Организационного комитета выведен Виктор БАЛОГА и освобожден от выполнения обязанностей председателя этого комитета.

Указ вступает в силу со дня его опубликования